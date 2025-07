Visite apéritive visite croquée Amilly

Visite apéritive visite croquée Amilly vendredi 22 août 2025.

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Début : 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-22 19:30:00

2025-08-22

Accompagnés par la chargée du suivi des œuvres du Centre d’art et munis d’un carnet de croquis, partez à la découverte de l’exposition et laissez l’artiste qui sommeille en vous s’exprimer lors de cette visite interactive et créative. Esquissez les formes qui vous entourent, tracez les motifs qui captent votre regard dans l’exposition A Family of Rooms, et immortalisez les moments de cette expérience artistique.

Atelier gratuit sur réservation, dès 14 ans. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

English :

Aperitif tour: a sketched tour

German :

Aperitif-Tour: Krokodilstour

Italiano :

Visita aperitivo: visita abbozzata

Espanol :

Visita de aperitivo: visita esbozada

