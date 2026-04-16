Visite Apéro à Bourmont et ses personnages illustres Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon
Visite Apéro à Bourmont et ses personnages illustres Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon samedi 22 août 2026.
Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon
Visite Apéro à Bourmont et ses personnages illustres
Rendez-vous à la Mairie Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Tout public
Découvrez le patrimoine de cette Petite Cité de Caractère® aux façades élégantes…
Un guide de la Société historique et archéologique de Bourmont vous dévoile ses trésors et personnages illustres… .
Rendez-vous à la Mairie Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 52150 Haute-Marne Grand Est
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L’événement Visite Apéro à Bourmont et ses personnages illustres Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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