Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon

Visite Apéro à Bourmont et ses personnages illustres

Rendez-vous à la Mairie Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Tout public

Découvrez le patrimoine de cette Petite Cité de Caractère® aux façades élégantes…

Un guide de la Société historique et archéologique de Bourmont vous dévoile ses trésors et personnages illustres… .

Rendez-vous à la Mairie Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon 52150 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Visite Apéro à Bourmont et ses personnages illustres Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne