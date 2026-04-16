Outremécourt

Visite Apéro au Site de La Mothe

Parking à l’entrée de la citadelle Outremécourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Tout public

Perchée à 504 mètres d’altitude, au cœur d’un paisible sous-bois, La Mothe vous invite à remonter le fil d’une histoire aussi grandiose que tragique. Fondée au XIIIe siècle, devenue au XVIe une puissante place forte de Lorraine, elle fut convoitée, assiégée… puis entièrement détruite sur ordre de Mazarin.

Accompagné de votre guide, laissez-vous surprendre par les vestiges de cette cité martyre chaque sentier révèle les traces d’une ville disparue, autrefois parmi les plus redoutables du royaume.

Pour conclure la visite, dégustez quelques douceurs locales au cœur des vestiges de la porte souterraine… .

Parking à l’entrée de la citadelle Outremécourt 52150 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite Apéro au Site de La Mothe Outremécourt a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne