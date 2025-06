Visite apéro – Beauzac 24 juillet 2025 11:00

Haute-Loire

Visite apéro Place de l'Eglise Beauzac Haute-Loire

Jeudi 2025-07-24 11:00:00

2025-07-24

Visite d'environ 45 minutes du bourg médiéval, de l'église Saint-Jean et sa crypte suivie d'une dégustation. Réservation dans les bureau de l'Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Place de l'Eglise

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 76

English:

A 45-minute tour of the medieval village, the church of Saint-Jean and its crypt, followed by a wine tasting. Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German:

Ca. 45-minütige Besichtigung des mittelalterlichen Dorfes, der Kirche Saint-Jean und ihrer Krypta mit anschließender Verkostung. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Italiano:

Visita di 45 minuti del borgo medievale, della chiesa di Saint-Jean e della sua cripta, seguita da una degustazione di vini. Le prenotazioni possono essere effettuate presso l'Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol:

Recorrido de 45 minutos por la ciudad medieval, la iglesia de Saint-Jean y su cripta, seguido de una degustación de vinos. Las reservas pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

