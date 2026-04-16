Thivet

Visite Apéro de l’église et du Rucher de Thivet

Rendez-vous à l’église Thivet Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Tout public

Laissez-vous guider entre patrimoine sacré et douceurs du terroir…

Poussez les portes de l’église Saint-Pierre et partez à la découverte de son histoire et de ses trésors. Puis, cap sur la miellerie Au Rucher de Thivet , pour plonger dans le fascinant monde des abeilles. Un rucher pédagogique où petits et grands découvrent le rôle essentiel de ces précieuses butineuses… .

Rendez-vous à l’église Thivet 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite Apéro de l’église et du Rucher de Thivet Thivet a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne