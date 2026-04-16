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Visite Apéro de l’église et du Rucher de Thivet Thivet

Visite Apéro de l’église et du Rucher de Thivet Thivet

Visite Apéro de l’église et du Rucher de Thivet Thivet jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Rendez-vous à l'église

Ville : 52800 Thivet

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Thivet

Visite Apéro de l’église et du Rucher de Thivet

Rendez-vous à l’église Thivet Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Tout public
Laissez-vous guider entre patrimoine sacré et douceurs du terroir…
Poussez les portes de l’église Saint-Pierre et partez à la découverte de son histoire et de ses trésors. Puis, cap sur la miellerie Au Rucher de Thivet , pour plonger dans le fascinant monde des abeilles. Un rucher pédagogique où petits et grands découvrent le rôle essentiel de ces précieuses butineuses…   .

Rendez-vous à l’église Thivet 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80  chaumont@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite Apéro de l’église et du Rucher de Thivet Thivet a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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