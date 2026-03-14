Visite-apéro des 1001 nuits au Louvre-Lens

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Profitez d’une visite guidée exceptionnelle de l’exposition Par-delà les mille et une nuits.

Histoire des orientalismes après la fermeture du musée, puis laissez-vous séduire par 1001 délices en goutant aux mets orientaux concoctés par l’artisan traiteur Miéline.

Les Vins Gourmands ont sélectionné pour vous des boissons qui s’accordent parfaitement à ces saveurs surprenantes. Une visite dînatoire aux accents orientaux qui vous emmènera par-delà les 1001 nuits… .

99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62

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English :

Enjoy an exceptional guided tour of the Beyond the Thousand and One Nights exhibition.

L’événement Visite-apéro des 1001 nuits au Louvre-Lens Lens a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin