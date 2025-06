Visite apéro Monistrol-sur-Loire 14 août 2025 11:00

Haute-Loire

Visite apéro Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-08-14 11:00:00

2025-08-14

Visite de 45 minutes du centre historique du vieux Monistrol, depuis le Château des Evêques en passant par le couvent des Ursulines jusqu’à la tour d’Albret. Suivi d’une dégustation. Gratuit. Réservation Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

45-minute tour of the historic center of old Monistrol, from the Château des Evêques via the Ursulines convent to the Tour d’Albret. Followed by a wine tasting. Free admission. Booking Marches du Velay Rochebaron Tourist Office

German :

45-minütiger Rundgang durch das historische Zentrum der Altstadt von Monistrol, vom Bischofsschloss über das Ursulinenkloster bis zum Albretturm. Anschließend folgt eine Weinprobe. Kostenlos. Reservierung Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron

Italiano :

Un tour di 45 minuti nel centro storico dell’antica Monistrol, dallo Château des Evêques al convento delle Orsoline, fino alla Tour d’Albret. Segue una degustazione di vini. Ingresso libero. Prenotazione Ufficio del turismo delle Marche del Velay Rochebaron

Espanol :

Recorrido de 45 minutos por el centro histórico del antiguo Monistrol, desde el Château des Evêques hasta la Tour d’Albret, pasando por el convento de las Ursulinas. A continuación, degustación de vinos. Entrada gratuita. Reservas Oficina de Turismo Marches du Velay Rochebaron

