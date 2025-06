Visite apéro – Saint-Pal-de-Chalencon 22 juillet 2025 10:30

Haute-Loire

Visite apéro place de la terasse Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22 10:30:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Visite d’environ 45 minutes du bourg médiéval de Saint Pal de Chalencon “Petite cité de Caractère” par les Amis de Saint-Pal, suivie d’une dégustation. Réservation dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

.

place de la terasse

Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

English :

45-minute tour of the medieval village of Saint Pal de Chalencon ?Petite cité de Caractère? by the Friends of Saint-Pal, followed by a wine tasting. Bookings at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

45-minütige Besichtigung des mittelalterlichen Dorfes Saint Pal de Chalencon ?Petite cité de Caractère? durch die Amis de Saint-Pal, gefolgt von einer Weinverkostung. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Italiano :

Visita di 45 minuti del villaggio medievale di Saint Pal de Chalencon, una « Petite cité de Caractère » gestita dagli Amici di Saint Pal, seguita da una degustazione di vini. Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

Recorrido de 45 minutos por el pueblo medieval de Saint-Pal de Chalencon, « Petite cité de Caractère » gestionada por los Amigos de Saint-Pal, seguido de una degustación de vinos. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

L’événement Visite apéro Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron