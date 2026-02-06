Visite Apéro Spéciale St Valentin Chaumont

Visite Apéro Spéciale St Valentin

Accompagné de votre Valentin ou Valentine, en solo ou entre amis, vendredi 13 février à 16h, venez profiter d’une visite insolite en compagnie d’un guide-conférencier de l’Agence d’Attractivité de la Haute-Marne.

Celui-ci vous conduira, avec passion, à la découverte de pépites patrimoniales inédites de la cité chaumontaise, plus particulièrement, au Musée d’Art et d’Histoire, avec notamment, l’évocation de certaines oeuvres symbolisant l’Amour et la Grâce.

Durant votre parcours, une surprise originale et de surcroît au combien romantique vous attend !

A l’issue de cette présentation, une dégustation raffinée de produits du terroir haut marnais vous permettra de terminer cette soirée idyllique en toute convivialité.

Un coup de foudre assuré !

Alors, venez vite nous rejoindre le temps d’un moment inédit et passionnant !

Sur réservation obligatoire au préalable. .

Office de Tourisme de Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80

