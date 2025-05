Visite apprenante à la pépi des Alvéoles – Pépinière les Alvéoles Cobonne, 14 mai 2025 14:30, Cobonne.

Drôme

Visite apprenante à la pépi des Alvéoles Pépinière les Alvéoles 370 montée de Baume-Rousse Cobonne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-14 14:30:00

fin : 2025-06-18 16:30:00

Date(s) :

2025-05-14

2025-06-18

RDV pour une balade apprenante à la découverte du sol, de la forêt-jardin et de l’hydrologie régénérative.

.

Pépinière les Alvéoles 370 montée de Baume-Rousse

Cobonne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes universite@alveoles.fr

English :

Join us for a learning stroll to discover the soil, the garden forest and regenerative hydrology.

German :

Wir treffen uns zu einem Lernspaziergang, um den Boden, den Gartenwald und die regenerative Hydrologie zu entdecken.

Italiano :

Unitevi a noi per una passeggiata didattica alla scoperta del suolo, della foresta del giardino e dell’idrologia rigenerativa.

Espanol :

Acompáñenos en un paseo didáctico para descubrir el suelo, el bosque del jardín y la hidrología regenerativa.

L’événement Visite apprenante à la pépi des Alvéoles Cobonne a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme