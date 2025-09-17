Visite apprenante aux Alvéoles La pépinière des Alvéoles Cobonne

Visite apprenante aux Alvéoles La pépinière des Alvéoles Cobonne mercredi 17 septembre 2025.

Visite apprenante aux Alvéoles

La pépinière des Alvéoles 370 montée de Baume-Rousse Cobonne Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 16:00:00

Date(s) :

2025-09-17 2025-10-15 2025-11-12

RDV pour une balade apprenante à la découverte du sol, de la forêt-jardin et de l’hydrologie régénérative.

La pépinière des Alvéoles 370 montée de Baume-Rousse Cobonne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Join us for a learning stroll to discover the soil, the garden forest and regenerative hydrology.

German :

Wir treffen uns zu einem Lernspaziergang, um den Boden, den Gartenwald und die regenerative Hydrologie zu entdecken.

Italiano :

Unitevi a noi per una passeggiata didattica alla scoperta del suolo, della foresta del giardino e dell’idrologia rigenerativa.

Espanol :

Acompáñenos en un paseo didáctico para descubrir el suelo, el bosque del jardín y la hidrología regenerativa.

