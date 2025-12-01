Visite approfondie Nestploria / Grottes de Gargas Aventignan

Visite approfondie

Cette visite d’1h30 au lieu des 50 minutes habituelles Vous permettre de prendre le temps pour (re)découvrir les peintures et les gravures des grottes.

L’occasion leur est aussi offerte d’apprécier quelques “inédits” et d’échanger plus longuement avec le guide.

Réservation obligatoire.

Visite d’1h30 limitée à 16 personnes.

Enfants à partir de 16 ans.

17 € par personne Groupe (à partir de 10 pers) 14 €

Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

English :

This 1h30 tour instead of the usual 50 minutes allows you to take your time and (re)discover the paintings and engravings in the caves.

It’s also an opportunity for visitors to enjoy some ?new? discoveries, and to chat at greater length with the guide.

Booking essential.

Visit 1h30 limited to 16 people.

Children aged 16 and over.

17? per person Groups (10 or more) 14?

German :

Diese 1,5-stündige Führung statt der üblichen 50 Minuten ermöglicht es Ihnen, sich Zeit zu nehmen, um die Malereien und Gravuren in den Höhlen (neu) zu entdecken.

Sie haben auch die Gelegenheit, einige noch nie gezeigte Bilder zu sehen und sich länger mit dem Führer zu unterhalten.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Der Besuch dauert 1,5 Stunden und ist auf 16 Personen beschränkt.

Kinder ab 16 Jahren.

17 ? pro Person Gruppe (ab 10 Personen) 14 ?

Italiano :

Questa visita di un’ora invece dei soliti 50 minuti vi permetterà di prendere il vostro tempo e di (ri)scoprire i dipinti e le incisioni nelle grotte.

I visitatori avranno anche la possibilità di apprezzare alcune « nuove » scoperte e di parlare più a lungo con la guida.

Prenotazione obbligatoria.

Visita di 1h30 limitata a 16 persone.

Ragazzi a partire dai 16 anni.

17 a persona Gruppi di almeno 10 persone 14?

Espanol :

Esta visita de hora y media -en lugar de los 50 minutos habituales- le permitirá tomarse su tiempo y (re)descubrir las pinturas y grabados de las cuevas.

También tendrán la oportunidad de disfrutar de algunos « nuevos » descubrimientos y conversar más extensamente con el guía.

Imprescindible reservar.

Visita de 1h30 limitada a 16 personas.

A partir de 16 años.

17 por persona Grupos de 10 o más personas 14?

