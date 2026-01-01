Visite approfondie

Nestploria Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 13:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

VISITE SPÉCIALE !

Cette visite d’1h30 au lieu des 50 minutes habituelles s’adresse aux curieux, aux amateurs de Préhistoire, aux spécialistes ou aux amoureux de Gargas qui souhaitent en savoir davantage sur la grotte. La visite a lieu sur le parcours de visite classique mais les visiteurs disposent de plus de temps pour découvrir les peintures et les gravures des grottes.

L’occasion leur est aussi offerte d’apprécier quelques “inédits” et d’échanger plus longuement avec le guide.

Réservation obligatoire.

Enfants à partir de 16 ans.

17 € par personne Groupe (à partir de 10 pers) 14 €

.

+33 5 62 98 81 50 gargas.nestploria@nestploria.fr

English :

SPECIAL TOUR!

This 1h30 tour instead of the usual 50 minutes is aimed at the curious, prehistory enthusiasts, specialists or Gargas lovers who want to find out more about the cave. The tour follows the usual route, but visitors have more time to discover the cave paintings and engravings.

They also have the opportunity to enjoy some ?new? discoveries, and to talk at greater length with the guide.

Booking essential.

Children aged 16 and over.

17? per person Groups (10 or more) 14?

