Visite approfondie de l’atelier Zura Lagun et démonstration Saint-Étienne-de-Baïgorry
Visite approfondie de l’atelier Zura Lagun et démonstration Saint-Étienne-de-Baïgorry mercredi 17 juin 2026.
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Visite approfondie de l’atelier Zura Lagun et démonstration
240 Behereko Karrika Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Découvrez Zura Lagun, un atelier unique dédié à l’art du bois au cœur du savoir-faire basque.
Assistez à une démonstration de tournage sur bois et plongez dans les secrets de la création, avec des explications détaillées sur les essences, les outils et les techniques utilisées.
Observez chaque étape de fabrication d’un objet, réalisé sous vos yeux et offert en fin de visite.
Confortablement équipés (lunettes et bouchons fournis), profitez d’un moment immersif et pédagogique de 40 minutes, en toute sécurité, pour apprécier la précision et la beauté de ce métier artisanal. .
240 Behereko Karrika Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 36 42 02 zura.lagun@gmail.com
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English : Visite approfondie de l’atelier Zura Lagun et démonstration
L’événement Visite approfondie de l’atelier Zura Lagun et démonstration Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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