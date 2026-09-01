Informations pratiques

Carnac

Visite approfondie « mémoire de pierre et de terre »

Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, les mégalithes révèlent leurs associations, leurs caractéristiques et leurs fonctions.

Dès 7 ans

Durée : 2h30 (parcours facile – 3 km A/R)

Visite en extérieur – Prévoir des vêtements de saison et des chaussures fermées

Jauge limitée : 30 personnes maximum

Gratuit – réservation obligatoire .

Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

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English :

L’événement Visite approfondie « mémoire de pierre et de terre » Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT DE CARNAC