Visite approfondie « mémoire de pierre et de terre » Rue du Ménec Carnac
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Ménec · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Visite approfondie « mémoire de pierre et de terre »
Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, les mégalithes révèlent leurs associations, leurs caractéristiques et leurs fonctions.
Dès 7 ans
Durée : 2h30 (parcours facile – 3 km A/R)
Visite en extérieur – Prévoir des vêtements de saison et des chaussures fermées
Jauge limitée : 30 personnes maximum
Gratuit – réservation obligatoire .
Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
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English :
L’événement Visite approfondie « mémoire de pierre et de terre » Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT DE CARNAC
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