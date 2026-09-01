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AGENDA · Carnac

Visite approfondie « mémoire de pierre et de terre » Rue du Ménec Carnac

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Ménec · Carnac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Ménec
Adresse
Maison des Mégalithes
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Visite approfondie « mémoire de pierre et de terre »

Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, les mégalithes révèlent leurs associations, leurs caractéristiques et leurs fonctions.
Dès 7 ans
Durée : 2h30 (parcours facile – 3 km A/R)

Visite en extérieur – Prévoir des vêtements de saison et des chaussures fermées
Jauge limitée : 30 personnes maximum

Gratuit – réservation obligatoire   .

Rue du Ménec Maison des Mégalithes Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81 

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English :

L’événement Visite approfondie « mémoire de pierre et de terre » Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT DE CARNAC

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