Visite archéo-ado La Chartreuse d’Aillon

Visite archéo-ado 20 et 21 septembre La Chartreuse d’Aillon Savoie

Tarif unique de 7,5€. Pas besoin de matériel préalable. Le nombre de place est limité à 20 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Saviez-vous qu’être archéologue, ce n’est pas uniquement fouiller dans le sol à la truelle et au pinceau ? Initiez vous à l’archéologie du bâti ou l’art de “lire les murs” et découvrez la Chartreuse d’Aillon autrement.

À partir de 10 ans

Trace de la présence des moines dans la combe de Lourdens, le site de la Chartreuse d'Aillon, aujourd'hui restauré, abrite la Maison du Patrimoine du parc naturel régional du massif des Bauges. Dans ce lieu incontournable pour mieux comprendre l'identité du territoire, parcourez les richesses historiques et culturelles du Massif des Bauges. La déambulation de salles en galeries vous fera découvrir l'histoire des activités humaines sur le Massif au fil du temps et la vie du monastère du XIIe siècle à la Révolution. La visite est agrémentée par les commentaires d'un audioguide (français-anglais). Un film complète la rencontre des patrimoines baujus et de ses acteurs.

