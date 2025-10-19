Visite archi-contemporaine 88 avenue de la Perrière Lorient Lorient

Début : 2025-10-19T14:00:00+01:00 – 2025-10-19T15:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00+01:00 – 2025-10-19T15:00:00+01:00

QUARTIER DE LA PERRIÈRE

La Direction Départementales des Territoires et de la Mer à Lorient

> Dimanche 19 octobre à 14h

La réhabilitation et l’extension des bureaux de la DDTM est un exemple de rénovation énergétique exemplaire, tout en s’inscrivant dans l’identité architecturale et urbaine locale.

Rendez-vous : 88 avenue de la Perrière

Durée : 45 minutes

Gratuit

©Aga Architecture