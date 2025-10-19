Visite archi-contemporaine 88 avenue de la Perrière Lorient Lorient
QUARTIER DE LA PERRIÈRE
La Direction Départementales des Territoires et de la Mer à Lorient
> Dimanche 19 octobre à 14h
La réhabilitation et l’extension des bureaux de la DDTM est un exemple de rénovation énergétique exemplaire, tout en s’inscrivant dans l’identité architecturale et urbaine locale.
Rendez-vous : 88 avenue de la Perrière
Durée : 45 minutes
Gratuit
©Aga Architecture