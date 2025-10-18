Visite archi-contemporaine : La résidence des Indes place Glotin Lorient Lorient
Visite archi-contemporaine : La résidence des Indes place Glotin Lorient Lorient samedi 18 octobre 2025.
Visite archi-contemporaine : La résidence des Indes Samedi 18 octobre, 17h00 place Glotin Lorient Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T17:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:00:00+01:00
Fin : 2025-10-18T17:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:00:00+01:00
CENTRE-VILLE
La résidence des Indes
> Samedi 18 octobre à 17h
L’architecture de la résidence vise à faire un lien entre les formes de la Reconstruction et une ambition résolument contemporaine.
Rendez-vous : monument aux morts, place Glotin
Durée : 45 minutes
Gratuit
place Glotin Lorient place Glotin Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne
CENTRE-VILLE
©Ville de Lorient/Fanch Galivel