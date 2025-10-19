Visite archi-contemporaine terre-plein Papin lorient Lorient
Visite archi-contemporaine terre-plein Papin lorient Lorient dimanche 19 octobre 2025.
Visite archi-contemporaine Dimanche 19 octobre, 15h30 terre-plein Papin lorient Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-19T15:30:00+01:00 – 2025-10-19T16:30:00+01:00
Fin : 2025-10-19T15:30:00+01:00 – 2025-10-19T16:30:00+01:00
LORIENT LA BASE
La maison des Skippers
> Dimanche 19 octobre à 15h30
Véritable balcon sur la mer, la Maison des Skippers joue la transparence et l’originalité à Lorient la Base. Elle fait écho à l’esthétique de la Cité de la Voile.
Rendez-vous : devant le blockhaus K3, terre-plein Papin
Durée : 45 minutes
Gratuit
terre-plein Papin lorient K3 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne
LORIENT LA BASE
©Ville de Lorient