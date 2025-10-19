Visite archi-contemporaine terre-plein Papin lorient Lorient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T15:30:00+01:00 – 2025-10-19T16:30:00+01:00

Fin : 2025-10-19T15:30:00+01:00 – 2025-10-19T16:30:00+01:00

LORIENT LA BASE

La maison des Skippers

> Dimanche 19 octobre à 15h30

Véritable balcon sur la mer, la Maison des Skippers joue la transparence et l’originalité à Lorient la Base. Elle fait écho à l’esthétique de la Cité de la Voile.

Rendez-vous : devant le blockhaus K3, terre-plein Papin

Durée : 45 minutes

Gratuit

terre-plein Papin lorient K3 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

©Ville de Lorient