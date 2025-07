Visite Archi Express Cahors, rive de mémoire Espace Clément Marot Cahors

Visite Archi Express Cahors, rive de mémoire

Espace Clément Marot 3 Place Bessières Cahors Lot

Début : 2025-07-29 12:30:00

Profitez d’une pause le midi pour enrichir votre connaissance de la ville ou découvrir un lieu emblématique de Cahors que vous n’avez pas eu le temps de visiter grâce à des visites express de 30 à 45 min pour vous plonger dans l’histoire de notre ville.

Rendez-vous à l’Espace Clément Marot

Espace Clément Marot 3 Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

Take advantage of a lunchtime break to expand your knowledge of the town or discover a Cahors landmark you haven?t had time to visit, thanks to express tours lasting 30 to 45 minutes that immerse you in the history of our town.

Nutzen Sie eine Mittagspause, um Ihre Kenntnisse über die Stadt zu erweitern oder einen symbolträchtigen Ort in Cahors zu entdecken, für den Sie keine Zeit hatten. Mit den 30- bis 45-minütigen Expressführungen tauchen Sie in die Geschichte unserer Stadt ein.

Approfittate di una pausa pranzo per approfondire la vostra conoscenza della città o per scoprire un punto di riferimento di Cahors che non avete avuto il tempo di visitare, grazie ai nostri tour express di 30-45 minuti che vi faranno immergere nella storia della nostra città.

Aproveche la pausa del mediodía para ampliar sus conocimientos sobre la ciudad o descubrir un lugar emblemático de Cahors que no haya tenido tiempo de visitar, gracias a nuestras visitas exprés de 30-45 minutos que le sumergirán en la historia de nuestra ciudad.

