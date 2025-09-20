Visite « Archi Flash » : du square Picquart au Museum Victor Brun Square Picquart Montauban
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00
Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00
À Montauban, certains bâtiments sedémarquent par leur façade bien particulière. Vous n’y avez jamais prêté attention ? Vous vous êtes déjà posé mille questions ? Durant 1h, venez aiguiser votre regard sur l’architecture. Observez, décodez et découvrez les détails cachés.
Square Picquart Rue de la République, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie
© CIAP