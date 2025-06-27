Visite ARCHI La couleur à Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : Vendredi 2025-06-27
fin : 2025-07-25
2025-06-27 2025-07-25 2025-08-22 2025-09-24
L’un des clichés les plus partagés concernant l’architecture moderne du XXe siècle est de la réduire à des formes blanches immaculées.
English :
One of the most common clichés about twentieth-century modern architecture is to reduce it to immaculate white forms.
German :
Eines der am weitesten verbreiteten Klischees über die moderne Architektur des 20. Jahrhunderts ist, dass sie auf makellose weiße Formen reduziert wird.
Italiano :
Uno dei luoghi comuni più diffusi sull’architettura moderna del XX secolo è che essa si riduce a forme bianche e immacolate.
Espanol :
Uno de los tópicos más comunes sobre la arquitectura moderna del siglo XX es que se reduce a formas blancas inmaculadas.
