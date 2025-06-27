Visite ARCHI La couleur à Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-07-25

2025-06-27 2025-07-25 2025-08-22 2025-09-24

L’un des clichés les plus partagés concernant l’architecture moderne du XXe siècle est de la réduire à des formes blanches immaculées.

+33 5 46 85 56 83 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

One of the most common clichés about twentieth-century modern architecture is to reduce it to immaculate white forms.

German :

Eines der am weitesten verbreiteten Klischees über die moderne Architektur des 20. Jahrhunderts ist, dass sie auf makellose weiße Formen reduziert wird.

Italiano :

Uno dei luoghi comuni più diffusi sull’architettura moderna del XX secolo è che essa si riduce a forme bianche e immacolate.

Espanol :

Uno de los tópicos más comunes sobre la arquitectura moderna del siglo XX es que se reduce a formas blancas inmaculadas.

L’événement Visite ARCHI La couleur à Royan Royan a été mis à jour le 2025-07-28 par Mairie de Royan