Visite archi La couleur à Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Royan

Visite archi La couleur à Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

L’un des clichés les plus partagés concernant l’architecture moderne du XXe siècle est de la réduire à des formes blanches immaculées.

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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

One of the most common clichés about twentieth-century modern architecture is to reduce it to immaculate white forms.

L’événement Visite archi La couleur à Royan Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan