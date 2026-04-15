Visite archi La couleur à Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Visite archi La couleur à Royan rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan mercredi 15 avril 2026.
Royan
Visite archi La couleur à Royan
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
L’un des clichés les plus partagés concernant l’architecture moderne du XXe siècle est de la réduire à des formes blanches immaculées.
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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
One of the most common clichés about twentieth-century modern architecture is to reduce it to immaculate white forms.
L’événement Visite archi La couleur à Royan Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan
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