Visite ARCHI Le Front de Mer

RDV devant le carrousel Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 10:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

La rénovation du Front de Mer est un projet ambitieux, qui vise à retrouver l’architecture des années 1950, mais aussi à améliorer les circulations douces sur cette façade balnéaire.

RDV devant le carrousel Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

The renovation of the Front de Mer is an ambitious project, which aims to restore the architecture of the 1950s, but also to improve pedestrian circulation on this seaside façade.

German :

Die Renovierung der Front de Mer ist ein ehrgeiziges Projekt, das die Architektur der 1950er Jahre wieder aufleben lassen, aber auch den sanften Verkehr auf dieser Strandfassade verbessern soll.

Italiano :

La ristrutturazione del lungomare è un progetto ambizioso, che mira a ripristinare l’architettura degli anni ’50, ma anche a migliorare i passaggi pedonali lungo questa facciata balneare.

Espanol :

La renovación del paseo marítimo es un proyecto ambicioso, que pretende recuperar la arquitectura de los años 50, pero también mejorar los paseos peatonales a lo largo de esta fachada marítima.

L’événement Visite ARCHI Le Front de Mer Royan a été mis à jour le 2025-10-06 par Mairie de Royan