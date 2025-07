Visite archi Le Palais des Congrès rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Visite archi Le Palais des Congrès rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan samedi 5 juillet 2025.

Visite archi Le Palais des Congrès

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Rdv au CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 10:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-07-05

La restauration de ce bâtiment emblématique, achevée en 2023, a permis de retrouver toutes ses caractéristiques d’origine. Cette visite permettra de mieux comprendre l’histoire mouvementée de ce chef d’œuvre de l’architecture des années 1950.

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Rdv au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 83 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Restoration of this emblematic building, completed in 2023, has restored all its original features. This tour will give you a better understanding of the eventful history of this masterpiece of 1950s architecture.

German :

Die Restaurierung dieses symbolträchtigen Gebäudes, die 2023 abgeschlossen wurde, hat alle seine ursprünglichen Merkmale wiederhergestellt. Die Tour gibt einen Einblick in die bewegte Geschichte dieses Meisterwerks der Architektur der 1950er Jahre.

Italiano :

Il restauro di questo emblematico edificio, completato nel 2023, ha ripristinato tutte le sue caratteristiche originali. La visita vi permetterà di comprendere meglio la movimentata storia di questo capolavoro dell’architettura degli anni Cinquanta.

Espanol :

La restauración de este emblemático edificio, finalizada en 2023, ha recuperado todas sus características originales. Esta visita le permitirá comprender mejor la agitada historia de esta obra maestra de la arquitectura de los años 50.

L’événement Visite archi Le Palais des Congrès Royan a été mis à jour le 2025-05-30 par Mairie de Royan