Visite archi Le Palais des Congrès façade de Foncillon Royan

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Cette visite du Palais des Congrès donne l’occasion de revenir sur l’histoire mouvementée de ce bâtiment, construit par Claude Ferret et Pierre Marmouget. Elle permettra de comprendre l’originalité de cet édifice récemment restauré.

façade de Foncillon RDV devant le Palais Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

This tour of the Palais des Congrès provides an opportunity to revisit the eventful history of this building, designed by Claude Ferret and Pierre Marmouget. It will help you understand the originality of this recently restored building.

German :

Dieser Besuch des Palais des Congrès bietet die Gelegenheit, auf die bewegte Geschichte dieses Gebäudes, das von Claude Ferret und Pierre Marmouget erbaut wurde, zurückzublicken. Sie wird Ihnen helfen, die Originalität dieses kürzlich restaurierten Gebäudes zu verstehen.

Italiano :

La visita al Palazzo dei Congressi offre l’opportunità di ripercorrere la storia movimentata di questo edificio, costruito da Claude Ferret e Pierre Marmouget. Vi aiuterà a comprendere l’originalità di questo edificio recentemente restaurato.

Espanol :

Esta visita al Palacio de Congresos le permitirá revivir la agitada historia de este edificio construido por Claude Ferret y Pierre Marmouget. Le ayudará a comprender la originalidad de este edificio recientemente restaurado.

