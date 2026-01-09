Visite archi Le Palais des Congrès rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Visite archi Le Palais des Congrès

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-18 11:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

La restauration du Palais des Congrès, achevée en 2023, a permis de retrouver toutes ses caractéristiques d’origine. Cette visite permettra de mieux comprendre l’histoire mouvementée de ce chef d’œuvre de l’architecture des années 1950.

English :

Restoration of the Palais des Congrès, completed in 2023, has restored all its original features. This tour will give you a better understanding of the eventful history of this architectural masterpiece of the 1950s.

