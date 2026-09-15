Visite archi – Le stade d’honneur place de la gare Royan
samedi 10 octobre 2026 · place de la gare · Royan
Informations pratiques
Royan
Visite archi – Le stade d’honneur
place de la gare RDV au stade Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
À l’occasion de la pose de la plaque « Architecture Contemporaine Remarquable », découvrez l’histoire rocambolesque et l’architecture du stade d’honneur qui, bien qu’inachevé, est un exemple exceptionnel du patrimoine de la Reconstruction.
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place de la gare RDV au stade Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
%C0 On the occasion of the unveiling of the plaque %AB “Outstanding Contemporary Architecture” %BB, discover the incredible history and architecture of the Stade d’Honneur, which, although unfinished, is an exceptional example of the heritage of the Reconstruction era.
L’événement Visite archi – Le stade d’honneur Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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