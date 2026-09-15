UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Visite archi – Le stade d’honneur place de la gare Royan

samedi 10 octobre 2026 · place de la gare · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
place de la gare
Adresse
RDV au stade
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Visite archi – Le stade d’honneur

place de la gare RDV au stade Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

À l’occasion de la pose de la plaque « Architecture Contemporaine Remarquable », découvrez l’histoire rocambolesque et l’architecture du stade d’honneur qui, bien qu’inachevé, est un exemple exceptionnel du patrimoine de la Reconstruction.
  .

place de la gare RDV au stade Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 On the occasion of the unveiling of the plaque %AB “Outstanding Contemporary Architecture” %BB, discover the incredible history and architecture of the Stade d’Honneur, which, although unfinished, is an exceptional example of the heritage of the Reconstruction era.

L’événement Visite archi – Le stade d’honneur Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)