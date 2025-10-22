Visite ARCHI L’Église Notre-Dame au pied du clocher, 1 rue de Foncillon Royan

Visite ARCHI L’Église Notre-Dame au pied du clocher, 1 rue de Foncillon Royan mercredi 22 octobre 2025.

Visite ARCHI L’Église Notre-Dame

au pied du clocher, 1 rue de Foncillon RDV sur le parvis Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Chef d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique du patrimoine de Royan. Entre modernité et tradition, rationalisme lyrique, découvrez toutes les facettes de ce monument remarquable.

.

au pied du clocher, 1 rue de Foncillon RDV sur le parvis Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

A masterpiece of twentieth-century sacred art, Notre-Dame church is a landmark building in Royan?s heritage. Between modernity and tradition, lyrical rationalism, discover all the facets of this remarkable monument.

German :

Die Kirche Notre-Dame ist ein Meisterwerk der sakralen Kunst des 20. Jahrhunderts und ein symbolträchtiges Bauwerk des Kulturerbes von Royan. Entdecken Sie alle Facetten dieses bemerkenswerten Bauwerks zwischen Moderne, Tradition und lyrischer Rationalität.

Italiano :

Capolavoro dell’arte sacra del XX secolo, la chiesa di Notre-Dame è un edificio simbolo del patrimonio di Royan. Con il suo mix di modernità e tradizione e il suo razionalismo lirico, scoprite tutte le sfaccettature di questo straordinario monumento.

Espanol :

Obra maestra del arte sacro del siglo XX, la iglesia de Notre-Dame es un edificio emblemático del patrimonio de Royan. Con su mezcla de modernidad y tradición, y su racionalismo lírico, descubra todas las facetas de este notable monumento.

L’événement Visite ARCHI L’Église Notre-Dame Royan a été mis à jour le 2025-09-11 par Mairie de Royan