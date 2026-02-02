Visite ARCHI L’Église Notre-Dame au pied du clocher, 1 rue de Foncillon Royan

Visite ARCHI L’Église Notre-Dame

Royan Charente-Maritime

2026-03-05 10:30:00

2026-03-05

Chef d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique du patrimoine de Royan. Entre modernité et tradition, rationalisme lyrique, découvrez toutes les facettes de ce monument remarquable.

+33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

A masterpiece of twentieth-century sacred art, Notre-Dame church is a landmark building in Royan?s heritage. Between modernity and tradition, lyrical rationalism, discover all the facets of this remarkable monument.

