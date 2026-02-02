Visite ARCHI L’Église Notre-Dame au pied du clocher, 1 rue de Foncillon Royan
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Chef d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique du patrimoine de Royan. Entre modernité et tradition, rationalisme lyrique, découvrez toutes les facettes de ce monument remarquable.
au pied du clocher, 1 rue de Foncillon RDV sur le parvis Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
English :
A masterpiece of twentieth-century sacred art, Notre-Dame church is a landmark building in Royan?s heritage. Between modernity and tradition, lyrical rationalism, discover all the facets of this remarkable monument.
