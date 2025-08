Visite archi L’église Saint-Pierre et sa crypte rue du Clouzit Royan

Visite archi L’église Saint-Pierre et sa crypte rue du Clouzit Royan samedi 20 septembre 2025.

Visite archi L’église Saint-Pierre et sa crypte

rue du Clouzit RDV parvis de l’église Saint-Pierre Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

L’église Saint-Pierre est l’un des plus anciens monuments de la ville. Cet édifice roman du XIIe siècle a connu de nombreux réaménagements, des Guerres de religion aux bombardements de 1945.

.

rue du Clouzit RDV parvis de l’église Saint-Pierre Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Saint-Pierre church is one of the town?s oldest monuments. This 12th-century Romanesque edifice has undergone many changes, from the Wars of Religion to the 1945 bombings.

German :

Die Kirche Saint-Pierre ist eines der ältesten Bauwerke der Stadt. Das romanische Gebäude aus dem 12. Jahrhundert wurde von den Religionskriegen bis zu den Bombenangriffen von 1945 immer wieder umgebaut.

Italiano :

La chiesa di Saint-Pierre è uno dei monumenti più antichi della città. Questo edificio romanico del XII secolo ha subito molti cambiamenti, dalle guerre di religione ai bombardamenti del 1945.

Espanol :

La iglesia de Saint-Pierre es uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Este edificio románico del siglo XII ha sufrido numerosos cambios, desde las Guerras de Religión hasta los bombardeos de 1945.

L’événement Visite archi L’église Saint-Pierre et sa crypte Royan a été mis à jour le 2025-07-28 par Mairie de Royan