Visite archi Les années 1930 à Royan Le centre-ville RDV devant la piscine municipale Royan dimanche 19 octobre 2025.

RDV devant la piscine municipale 1 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 EUR

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

L’entre-deux-guerres est une période particulièrement riche pour le renouvellement urbain de Royan.

RDV devant la piscine municipale 1 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

The inter-war period was particularly rich in terms of Royan?s urban renewal.

German :

Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war eine besonders reiche Zeit für die Stadterneuerung in Royan.

Italiano :

Il periodo tra le due guerre è stato particolarmente ricco in termini di rinnovamento urbano a Royan.

Espanol :

El periodo de entreguerras fue especialmente rico en renovación urbana en Royan.

