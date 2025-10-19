Visite archi Les années 1930 à Royan Le centre-ville RDV devant la piscine municipale Royan
Visite archi Les années 1930 à Royan Le centre-ville
RDV devant la piscine municipale 1 bd Clemenceau Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-19 14:30:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
L’entre-deux-guerres est une période particulièrement riche pour le renouvellement urbain de Royan.
RDV devant la piscine municipale 1 bd Clemenceau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
English :
The inter-war period was particularly rich in terms of Royan?s urban renewal.
German :
Die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war eine besonders reiche Zeit für die Stadterneuerung in Royan.
Italiano :
Il periodo tra le due guerre è stato particolarmente ricco in termini di rinnovamento urbano a Royan.
Espanol :
El periodo de entreguerras fue especialmente rico en renovación urbana en Royan.
