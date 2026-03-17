Visite archi | Les séquences d’entrée des années 1950 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Informations pratiques

Royan

Visite archi | Les séquences d’entrée des années 1950

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Parmi les acteurs de la reconstruction de Royan, des architectes tels que Pierre Marmouget ou Marc Quentin accordèrent une attention particulière à ces espaces de transition qui, depuis la rue, conduisent le visiteur jusqu’au seuil de la propriété.

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rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Among those involved in the reconstruction of Royan, architects such as Pierre Marmouget and Marc Quentin paid particular attention to these transitional spaces, which lead visitors from the street to the threshold of the property.

L’événement Visite archi | Les séquences d’entrée des années 1950 Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan