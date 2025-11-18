Visite archi L’histoire architecturale de Royan en 1h rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Lors de cette visite commentée du CIAP, vous découvrirez les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, mais aussi de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué.
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
English :
During this guided tour of the CIAP, you’ll discover the different areas devoted to the seaside town and the history of reconstruction, as well as numerous models and a reconstructed interior from the 1950s.
German :
Bei dieser kommentierten Führung durch den CIAP entdecken Sie die verschiedenen Bereiche, die der Badestadt und der Geschichte des Wiederaufbaus gewidmet sind, aber auch zahlreiche Modelle und ein nachgebautes Interieur der 1950er Jahre.
Italiano :
Durante la visita guidata al CIAP, scoprirete le diverse aree dedicate alla città di mare e alla storia della ricostruzione, oltre a numerosi modelli e a un interno ricostruito degli anni Cinquanta.
Espanol :
Durante esta visita guiada al CIAP, descubrirá los diferentes espacios dedicados a la ciudad balnearia y a la historia de la reconstrucción, así como numerosas maquetas y un interior reconstruido de los años cincuenta.
