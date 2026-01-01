Visite archi L’histoire architecturale de Royan en 1h rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Visite archi L’histoire architecturale de Royan en 1h

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Lors de cette visite commentée du CIAP, vous découvrirez les différents espaces consacrés à la ville balnéaire et à l’histoire de la reconstruction, mais aussi de nombreuses maquettes et un intérieur des années 1950 reconstitué.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

During this guided tour of the CIAP, you’ll discover the different areas devoted to the seaside town and the history of reconstruction, as well as numerous models and a reconstructed interior from the 1950s.

