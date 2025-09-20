Visite Architecturale à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations, Fondation d’entreprise Galeries Lafayette Paris

gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion de la 42ème édition des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’ingéniosité du projet de Lafayette Anticipations imaginé par l’agence OMA (Rem Koolhaas), qui a métamorphosé un bâtiment historique en un écrin contemporain aux étages mobiles !

Cette visite vous ouvre exceptionnellement les portes d’un espace habituellement fermé au public : l’atelier de production, où prennent forme les œuvres des artistes en résidence.

Lafayette Anticipations, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette 9 rue du Plâtre 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France Le 9 rue du Plâtre, premier bâtiment de Rem Koolhaas à Paris.

La Fondation d’entreprise Galeries Lafayette s’est installée dans un bâtiment industriel du XIXe siècle situé en plein cœur du Marais et réhabilité par Rem Koolhaas et son agence OMA. L’architecte a conçu cet espace de 2 200m² comme une machine curatoriale et inséré dans sa cour centrale une « tour d’exposition » d’acier et de verre équipée de quatre planchers mobiles. Ce jeu innovant de plateformes permet de modifier l’espace en une quarantaine de configurations. Le 9 rue du Plâtre répond ainsi à un souhait de flexibilité et d’adaptation aux nombreux projets futurs. Après 3 ans de travaux, l’édifice propose 875m² de surfaces d’exposition, des ateliers de production, un espace dédié à la pratique artistique pour tous les publics, un café-restaurant et une boutique : une offre diversifiée et originale à l’image du caractère défricheur de la Fondation.

Un laboratoire d’anticipations et de production ouvert à tous les publics

Créée en octobre 2013, Lafayette Anticipations porte les valeurs du groupe Galeries Lafayette pour mettre le meilleur de la création contemporaine à la portée du plus grand nombre.

Centre de production pluridisciplinaire unique en son genre, la Fondation présente à tous ses publics, petits et grands, experts et non-initiés, des œuvres qui portent un regard singulier sur le monde.

L’accès direct à la création, ainsi qu’à celles et ceux qui y concourent, relève de la mission d’intérêt général de Lafayette Anticipations. Un an après l’ouverture de son bâtiment, la Fondation renforce ces engagements à travers plusieurs dispositifs.

Les expositions, désormais gratuites, peuvent être découvertes ou redécouvertes librement, soit avec une équipe de médiateurs.rices engagée, soit avec l'application ReBond. Qu'elle soit physique ou digitale, la médiation place la parole au cœur de la visite et de l'échange avec les publics. Cette expérience est proposée en plusieurs langues aux visiteur.euse.s individuel.le.s, aux groupes et aux structures du champ social.

Visite commentée architecturale

Lafayette Anticipations