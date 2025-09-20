Visite architecturale : Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, mosquée Assalam, collège Angela Davis Archives départementales De La Seine-Saint-Denis Bobigny

À partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

3 lieux, trois styles, trois fonctions ! Découvrez les contraintes et particularités architecturales des bâtiments des Archives départementales, de la mosquée Assalam et du collège Angela Davis.

Archives départementales De La Seine-Saint-Denis 2 Rue des Coquetiers, 93000 Bobigny, France Bobigny 93000 Seine-St-Denis Île-de-France

Visite architecturale commentée

© A. Lakser/Archives départementales de la Seine-Saint-Denis