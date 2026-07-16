Visite architecturale avec Guy Desgrandchamps, Manoir des livres, Lucinges

Informations pratiques

Visite architecturale avec Guy Desgrandchamps Samedi 17 octobre, 11h00 Manoir des livres Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées nationales de l’Architecture 2026, l’Archipel Butor propose une visite architecturale le samedi 17 octobre 2026, à partir de 11h.

Guy Desgrandchamps l’architecte du patrimoine en charge de la rénovation du Manoir des livres vous emmène découvrir une autre facette de l’Archipel Butor.

En 2005, Guy Desgrandchamps est retenu pour le projet de réhabilitation visant à transformer l’ancien presbytère de Lucinges en une bibliothèque de lecture publique et un réfectoire pour l’école primaire publique voisine.

Plus récemment, il a procédé à la transformation du château de Lucinges en bibliothèque patrimoniale, le Manoir des livres.Il a également achevé les travaux de métamorphose de l’ancienne demeure de Michel Butor à Lucinges en un espace de résidences d’artiste.

Ces trois lieux, constitutifs de l’Archipel Butor vous seront présentés du point de vue de l’architecte qui a donné forme à ce merveilleux projet.

Cet évènement est gratuit et accessible à toutes et tous.

Départ de la visite guidée : Manoir des livres – 91 chemin du Château – Lucinges.

Manoir des livres 91 chemin du château 74380 Lucinges Lucinges 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0458760040 http://www.archipel-butor.fr Le Manoir des livres est dédié à la conservation et à la valorisation des livres d’artiste. La visite du fonds patrimonial est possible toute l’année. Il accueille trois expositions temporaires par an. Le Manoir des livres propose une programmation régulière d’ateliers, de projections de vidéos, de lectures, de conférences, de rencontres avec des artistes ou des professionnels, pour tous les publics. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre le livre d’artiste.

À l’occasion des Journées nationales de l’Architecture 2026, l’Archipel Butor propose une visite architecturale le samedi 17 octobre 2026, à partir de 11h.

©GuyDesgrandchamps