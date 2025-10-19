Visite architecturale : balade découverte du quartier Saint-Paul Musée de Normandie Caen

Durée 2h, dès 8 ans, lieu de RDV indiqué la veille de la visite.

Début : 2025-10-19T14:30 – 2025-10-19T16:30

Fin : 2025-10-19T14:30 – 2025-10-19T16:30

Cette visite vous fait découvrir le quartier Saint-Paul sorti de terre dès 1948 et articulé autour de l’église Saint-Paul, financée par les dommages de guerre suite à la destruction de l’église Saint-Gilles par les bombardements de juin et juillet 1944.

Visite proposée par le Musée de Normandie-Château de Caen, dans le cadre du programme « Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen ». Menée par Clara Leroux, guide conférencière.

Durée : 2h. • A partir de 8 ans • Sur réservation / billetterie en ligne • Le lieu de rendez-vous sera indiqué la veille de la visite.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr/fr-FR/produits?site=2516957942740400664&famille=2519763461840402969 »}] Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Echiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Fresque de l’église Saint-Paul, Caen © Erwan Laigneau-Garnier