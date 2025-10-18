Visite architecturale : centre-ville reconstruit de Rouen, entre histoire et modernité Parvis Théâtre des Arts, Rouen Rouen

Durée 1h, RDV parvis théâtre des arts.

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Connaissez-vous Rouen ? La réponse immédiate évoquera le plus souvent le patrimoine médiéval, les églises, l’abbatiale Saint-Ouen, la cathédrale Notre-Dame, les maisons à colombages, le Palais de Justice. Plus rarement, le Théâtre des arts, le Palais des Consuls ou la Halle aux Toiles.

L’architecte conseiller du CAUE vous emmène découvrir les atouts de la reconstruction sur la rive droite de Rouen.

Au programme : une déambulation autour des places, ponts, rues, monuments, bâtiments publics et immeubles, qui ont transformé l’image du front de Seine de la ville. L’occasion de s’attarder sur les composantes de cette architecture moderne, comme les volumes, la composition des façades, les matériaux utilisés, la qualité intérieure des logements et la durabilité de ces constructions.

La visite mettra également en lumière les défis relevés durant cette période de reconstruction et les solutions apportées pour créer des espaces de vie fonctionnels et durables.

© CAUE 76