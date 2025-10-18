Visite architecturale commentée de l’agence d’architecture DLW visite de l’agence d’architecture DLW Nantes

Début : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T11:15

Samedi 18 octobre 2025, à l’occasion de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous invite à participer à la visite architecturale commentée de l’agence d’architecture DLW.

Aux côtés des architectes, à la fois maitre d’œuvre , maitres d’ouvrage et usagers du lieu, venez découvrir cet ensemble architectural singulier qui articule deux bâtiments, deux époques, deux écritures architecturales mais qui illustre une seule histoire.

La visite dure environ 1h heure et pour avoir le temps d’échanger pleinement, nous vous remercions de vous présenter 5 minutes avant le début de la visite au : 10 rue Marmontel, dans le quartier Madeleine Champs de Mars à Nantes.

La suite de la visite pourra se prolonger au sein du quartier de Madeleine Champs de Mars à la découverte de projets marquants d’un faubourg historique largement renouvelé.

A travers cette visite, les architectes expliqueront leur démarche: des lignes claires et épurées, une architecture simple, essentielle, et une forte attention portée à la matérialité.

L’intervention de l’agence d’architecture DLW permet de maintenir un lieu de bureaux dans un quartier dynamique déjà très bâti, de l’ajuster en fonction de du développement de l’activité de l’agence plutôt que de le déplacer. Il montre à quel point un quartier de ville peut être résilient.

Texte : CF/CAUE de Loire-Atlantique, d’après un texte de l’Atelier DLW

©Agence DLW