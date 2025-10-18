Visite architecturale commentée du musée Dobrée Dobrée, Point de RDV Place Jean V Nantes

Inscription préalable nominative obligatoire, dans la limite des places disponibles, avant le vendredi 17 octobre 12h00. Visite architecturale commentée de 2h00. Nombre de places limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:30

Fin : 2025-10-18T14:30 – 2025-10-18T16:30

Samedi 18 octobre 2025, à l’occasion de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous invite à participer à la visite architecturale commentée du musée Dobrée.

Aux côtés des architectes de l’atelier Novembre, du directeur adjoint du musée et du représentant de la maitrise d’ouvrage, venez découvrir cet équipement d’exception qui allie avec virtuosité patrimoine historique et architecture contemporaine.

Cette visite est dédiée exclusivement à la dimension architecturale et scénographique du parcours permanent du musée.

Elle dure environ deux heures. Merci de vous présenter 5 minutes avant le début de la visite au point de rendez-vous : place jean V

« Pour ce projet, l’atelier Novembre a dû composer avec trois bâtiments d’époques et de facture différentes : le manoir Jean V (XVe s.), le palais Dobrée (XIXe s.) et le bâtiment Voltaire (XXe s.).

L’enjeu consiste donc à tenter de résoudre la question de l’unité de lieu par une approche globale (architecturale, patrimoniale, paysagère autant que scénographique) pour que ce site remarquable se mue en véritable parc muséal et urbain.

Le parti de réhabilitation, allié à une écriture contemporaine – avec l’emploi de l’acier corten comme fil conducteur, utilisé pour signifier ces interventions nouvelles et unifier le site – tend à révéler la nouvelle identité du Musée tout en prolongeant, par son originalité, l’œuvre singulière et énigmatique de Thomas Dobrée, et en permettant de valoriser pleinement le fond exceptionnel de ce musée de collectionneur »

Texte de l’atelier Novembre

Maître d’ouvrage : Département de Loire-Atlantique

Équipe de maitrise d’œuvre:

Atelier Novembre, architecte mandataire

Atelier Donjerkovic, architecte du patrimoine

Atelier Adeline Rispal, scénographe

Atelier Moabi, paysagiste

Otéis, bureau d’études TCE, OPC, économie, SSI&S

Jean-Paul Lamoureux, acousticien

Innovision, concepteur audiovisuel, multimédia, numérique

Temeloy, concepteur lumière

Chevalvert, concepteur graphisme, signalétique

Si vous souhaitez découvrir les collections permanentes du musée ou les expositions temporaires avant ou à l’issue de la visite architecturale commentée, prévoir la réservation et l’achat d’une entrée par la billetterie du musée.

Dobrée, Point de RDV Place Jean V place Jean V – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Photo © Luc Boegly