Visite architecturale : Dans les pas de Vauban La Poudrière Perpignan

Visite architecturale : Dans les pas de Vauban La Poudrière Perpignan samedi 18 octobre 2025.

Visite architecturale : Dans les pas de Vauban Samedi 18 octobre, 10h30 La Poudrière Pyrénées-Orientales

Visite gratuite sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:00

Fin : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:00

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

Participez à une visite-guidée captivante pour découvrir les réalisations de l’ingénieur militaire Vauban. Plongez au coeur de l’art de la fortification et admirez l’architecture impressionnante du 17e siècle.

La Poudrière Rue François Rabelais, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://boutique.perpignantourisme.com »}] Seule poudrière encore visible de l’ancienne place-forte de Perpignan, ce bâtiment militaire édifié sous Vauban témoigne du passé stratégique de la ville, autrefois disputée entre la France et l’Espagne du XVᵉ au XVIIᵉ siècle.

Aujourd’hui, ce lieu patrimonial accueille une exposition immersive sur l’histoire militaire de Perpignan, avec notamment une reconstitution en plan-relief de la forteresse. Un voyage captivant dans l’univers de l’architecture défensive et de la stratégie urbaine.

Visite guidée proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan