Visite architecturale de la Chapellerie, Atelier-Musée du Chapeau, Chazelles-sur-Lyon

Informations pratiques

Visite architecturale de la Chapellerie 19 et 20 septembre Atelier-Musée du Chapeau Loire

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier-Musée du Chapeau vous propose une visite extérieure de l’ancienne chapellerie Fléchet. Profitez de cet événement pour en savoir plus sur son architecture unique. Vous serez accompagnés d’une guide qui vous fera découvrir l’histoire et les secrets de ce site remarquable.

Trois horaires de départ : 15h00, 16h00 et 17h00

Durée de la visite : 30 minutes

Sans réservation, dans la limite de 30 personnes par visite.

Présentez-vous à l’accueil du musée

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, les visites guidées, les démonstrations et l’exposition temporaire « Chapeaux de stars signés Jean Barthet » sont gratuites.

Atelier-Musée du Chapeau 31 Rue Martouret, 42140 Chazelles-sur-Lyon, France Chazelles-sur-Lyon 42140 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33477942329 https://www.ateliermuseeduchapeau.com L’Atelier-Musée du Chapeau vous accueille sur le site de La Chapellerie.

Venez découvrir le dernier témoin de l’activité chapelière de Chazelles-sur-Lyon, restauré dans l’esprit de l’usine. Dans les années 1930, cette petite ville comptait 28 usines et 2 500 ouvriers. Lieu unique de conservation et de transmission d’un artisanat d’art d’exception, l’Atelier-Musée est tourné vers la création contemporaine.

Partie technique : Toutes les visites sont guidées dans la partie technique, avec machines en fonctionnement et démonstration de mise en forme du chapeau. Les métiers associés (formier, paille, modiste, doreur) présentent les différents aspects du monde chapelier.

Galerie Mode : 400 couvre-chefs du Moyen-Âge aux créations des modistes et grands couturiers : Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne… Le musée conserve une collection unique de 4 000 chapeaux.

Atelier de production : Deux personnes continuent de fabriquer des chapeaux. En voiture : – Autoroute A6 (sortie Valvert) – Autoroute A71 et A89 (sortie Montbrison – Montrond-les-Bains) – Autoroute A7 : sortie Vienne, suivre Saint-Etienne, puis A72 Clermont-Ferrand, sortie 9 Saint-Galmier, Veauche. En train : A Lyon : gare de Lyon Perrache ou gare de Part-Dieu, rejoindre la gare routière Gorge de Loup par métro, puis bus « ligne express 2Ex », direction Chazelles-sur-Lyon. En bus : – Depuis Saint-Étienne Ligne C1. – Depuis Lyon Ligne 2Ex.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Atelier-Musée du Chapeau vous propose une visite extérieure de l’ancienne chapellerie Fléchet. Profitez de cet événement pour en savoir plus sur…

©Atelier-Musée du chapeau