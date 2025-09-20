Visite architecturale de la médiathèque Médiatheque Frida Kahlo Schiltigheim

Visite architecturale de la médiathèque Samedi 20 septembre, 14h30 Médiatheque Frida Kahlo Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Explorez la médiathèque avec le cabinet d’architectes DWPA, concepteur du bâtiment.

Cette visite permettra de découvrir les choix architecturaux et techniques à l’origine du projet, pensé dans une démarche écoresponsable. Matériaux biosourcés, isolation en laine de bois, ventilation naturelle, mobilier recyclé ou encore gestion intelligente des consommations : la médiathèque Frida Kahlo s’inscrit pleinement dans une approche durable et innovante.

Médiatheque Frida Kahlo 7 place de l’église, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 52 39 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/accueil-portal.aspx La médiathèque Frida Kahlo est la quatrième médiathèque de l’Eurométropole de Strasbourg.

Elle propose un service de proximité à l’échelle du bassin de vie Nord, intégrant les évolutions culturelles récentes : collections réduites, accès au numérique, insertion sociale, dialogue et jeu.

Le bâtiment comprend 2 500 m² d’espaces intérieurs et une terrasse végétalisée de 450 m².

Répartis sur trois niveaux, les espaces incluent une grande salle modulable, indépendante.

Au rez-de-chaussée, les espaces cinéma et jeux vidéo sont ouverts à tous, avec du matériel de haute technologie.

Un espace de jeu est également proposé sur place.

Côté jeunesse, un double espace réunit collections, auditorium, numérique, mobilier adapté et cabane pour les tout-petits, dans un projet à visée environnementale.

© Médiatheque Frida Kahlo