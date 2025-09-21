Visite architecturale de la mosquée de Rumilly Mosquée de Rumilly Rumilly

Visite architecturale de la mosquée de Rumilly Mosquée de Rumilly Rumilly dimanche 21 septembre 2025.

Visite architecturale de la mosquée de Rumilly Dimanche 21 septembre, 14h00 Mosquée de Rumilly Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association cultuelle et culturelle des musulmans de Rumilly (ACCMR) vous propose de découvrir cet édifice religieux de la ville.

Mosquée de Rumilly rue des prés riants 74150 rumilly Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

L’association cultuelle et culturelle des musulmans de Rumilly (ACCMR) vous propose de découvrir cet édifice religieux de la ville.

©Ville de Rumilly