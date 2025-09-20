Visite architecturale de la piscine aqualudique du stade Piscine aqualudique du stade Chambéry

Visite architecturale de la piscine aqualudique du stade 20 et 21 septembre Piscine aqualudique du stade Savoie

Sur inscription à partir du 1er septembre, limité à 25 personnes. Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Venez découvrir les choix architecturaux et techniques qui ont été fait pour ce nouvel équipement contemporain situé dans un quartier historiquement industriel !

Après un chantier d’envergure de plus de 3 ans, la piscine aqualudique du stade a fait peau neuve. Nous vous proposons de venir découvrir les choix architecturaux et techniques qui ont été fait pour ce nouvel équipement mêlant bois, métal et verre de manière harmonieuse.

Piscine aqualudique du stade 111 Avenue Alsace Lorraine,73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04.79.96.86.00 https://www.grandchambery.fr/2637-piscine-aqualudique-du-stade.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr »}] La piscine du Stade, ouverte pour la 1ere fois en 1947, a été complément reconstruite pour le confort des usagers. Inaugurée le 14 février 2020, elle offre une architecture contemporaine qui rappelle le patrimoine industriel de Chambéry. Parkings voitures et vélos

Louis Garnier Photography – Grand Chambery Alpes Tourisme