Visite architecturale de l’église Notre Dame de la Miséricorde Église Notre-Dame-de-la-Miséricorde Ars-sur-Formans

Visite architecturale de l’église Notre Dame de la Miséricorde Église Notre-Dame-de-la-Miséricorde Ars-sur-Formans samedi 20 septembre 2025.

Visite architecturale de l’église Notre Dame de la Miséricorde Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Église Notre-Dame-de-la-Miséricorde Ain

Départ de l’office de tourisme d’Ars : 625 rue Jean-Marie Vianney

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Comment au milieu du 20e siècle, un architecte, Pierre Pinsard, s’empare d’un défi de taille : s’inscrire dans le paysage rural d’un petit village de la Dombes pour accueillir des milliers de pèlerins. Redécouvrez ce lieu avec un architecte du CAUE !

Départ de l’office de tourisme d’Ars : 625 rue Jean-Marie Vianney

Si vous le pouvez téléchargez l’application Archistoire en amont de la visite.

Durée : 1h.

Organisé par le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et environnement) de l’Ain

Église Notre-Dame-de-la-Miséricorde 574 rue Jean Marie Vianney, 01480 Ars-sur-Formans, France Ars-sur-Formans 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474081717 https://ars-trevoux.com/decouvrir/de-belles-surprises/monumentales-pepites/eglise-notre-dame-de-la-misericorde/ Située au sud de la basilique, l’église Notre-Dame-de-la-Miséricorde est également appelée « crypte souterraine ». Elle a deux côtés enterrés (ouest et nord) et les deux autres (sud et est) donnent sur un espace ouvert servant de parc, en contrebas de la

Journées européennes du patrimoine 2025

Archives Sanctuaire d’Ars