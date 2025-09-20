Visite architecturale des temples de la Grande Loge De France Cercle Ecossais Rhodanien Grande Loge de France Lyon-Villeurbanne Villeurbanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Cercle Écossais Rhodanien (CER), structure culturelle de la Grande Loge de France, ouvre exceptionnellement les portes de ses temples maçonniques à Lyon villeurbanne.

Le public est invité à découvrir un lieu habituellement réservé aux travaux rituels des francs-maçons. Des visites guidées du Grand Temple et des autres salles de cérémonie vous permettront de mieux comprendre l’histoire, les symboles et les valeurs de la franc-maçonnerie écossaise.

Cercle Ecossais Rhodanien Grande Loge de France Lyon-Villeurbanne 2 rue edouard Aynard 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le Cercle Écossais Rhodanien est une structure associative liée à la Grande Loge de France (GLDF), dont il gère les locaux à Lyon. Il joue un rôle essentiel dans la valorisation et l'ouverture de la franc-maçonnerie au grand public. Bus le plus proche

Bus C3 – arrêt » La Fontaine »

bus à proximité

C11-C16-C9

Parking à proximité

Parking LPA Hôtel de Ville – Villeurbanne

38 bis Rue Michel Servet · 0 899 23 00 09

Emmanuel-Berte