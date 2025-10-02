Visite architecturale du bâtiment d’accueil du plateau de Beille Plateau de Beille Albiès

Visite architecturale du bâtiment d’accueil du plateau de Beille Plateau de Beille Albiès jeudi 2 octobre 2025.

Visite architecturale du bâtiment d’accueil du plateau de Beille Jeudi 2 octobre, 15h00 Plateau de Beille Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-02T15:00:00 – 2025-10-02T17:00:00

Fin : 2025-10-02T15:00:00 – 2025-10-02T17:00:00

Dans le cadre du mois de l’Architecture Occitanie 2025 : visite architecturale du bâtiment d’accueil du Plateau de Beille avec l’agence Triptyque.

Accompagné par l’architecte Gabriel Anger de l’agence Triptyque et de représentants de la maîtrise d’ouvrage (Communauté de communes de la Haute Ariège), le CAUE de l’Ariège et l’association des architectes de l’Ariège proposent de faire découvrir cette réalisation architecturale exemplaire. La visite est ouverte à toutes et à tous.

Cet équipement touristique majeur, voué aux activités de ski nordique et de montagne, est situé sur la commune d’Albiès à une altitude de 1800 m, dans un cadre naturel bénéficiant d’une vue panoramique sur les Pyrénées.

Le projet de restructuration d’une surface de 2798 m² comprend la réhabilitation du bâtiment existant pour le moderniser et lui apporter plus de confort ainsi que la construction d’une extension. Il a été conçu dans une démarche de développement durable et a obtenu le label Bâtiment Durable Occitanie, niveau Or Réalisation.

Le bâtiment basse consommation et économe en énergie répond également au cahier des charges NoWatt.

L’architecture est inspirée d’une cabane de berger à proximité bâtie avec les matériaux du site, soubassement en pierre, ossature bois et toiture végétalisée : la Cabane des Isarges.

La conception porte attention à l’intégration paysagère de la construction dans son environnement ainsi qu’à la mise en œuvre de ressources naturelles locales : bois d’Occitanie et pierre de gneiss.

Une démarche de déconstruction et de réemploi a également été mise en place pour minimiser l’impact écologique du projet.

Plateau de Beille Plateau de Beille, 09310 Albiès Albiès 09310 Ariège Occitanie

Dans le cadre du mois de l’Architecture Occitanie 2025 : visite architecturale du bâtiment d’accueil du Plateau de Beille avec l’agence Triptyque.

© Caue de l’Ariège